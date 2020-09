Oggi test a Frosinone. Perez, tampone negativo

Secondo test del precampionato della Roma: alle 18 gli uomini di Fonseca affronteranno il Frosinone di Alessandro Nesta al Benito Stirpe, come riporta Il Corriere della Sera.

Nell’allenamento di stamattina il tecnico portoghese avrà a disposizione tutti i nazionali, fatta eccezione per Robin Olsen, e potrà decidere se convocarli o meno per l’amichevole. Ancora indisponibili Justin Kluivert e Bruno Peres per il Coronavirus, non al meglio Pedro, out Pastore.

Carles Perez, invece, è tornato negativo al test per il Covid e nelle prossime ore tornerà a disposizione di Fonseca.