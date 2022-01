Oggi sono cinquemila giorni senza trofei

La Coppa Italia del 24 maggio 2008: è il digiuno più lungo negli ultimi 60 anni

Cinquemila giorni senza conquistare un trofeo: una cifra tonda che non è proprio il caso di festeggiare, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. Conti e cifre che oggi dicono 13 anni, 8 mesi, 8 giorni più un numero variabile di ore, minuti e secondi. All'Olimpico i giallorossi vinsero 2-1 la finale di Coppa Italia: destro di Mexes sotto la traversa, sul calcio d'angolo di Pizarro e tocco a porta vuota di Perotta dopo un triangolo con Vucinic. Con un brivido dopo il clamoroso gol di Pelé da quasi 30 metri per il palo colpito di testa Burdisso. Non gioca più nessuno dei 14 uomini messi in campo da Spalletti quella sera. Oggi sono passati quindi troppi giorni da un digiuno, forse il più lungo degli ultimi 6 decenni, per risalire ad un record ancora peggiore bisogna tornare a quei 19 anni anni passati tra lo scudetto del 1941-1942 e la Coppa delle Fiere del 1960-1961.