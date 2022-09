Oggi rifinitura e poi partenza. Anche Camara probabile dal 1’

Mourinho parlerà in conferenza stampa alle 18.10 insieme a un calciatore

Allenamento di rifinitura stamattina a Trigoria, prima della partenza per la Bulgaria. La Roma è pronta per l’esordio in Europa League, domani contro il Ludogorets: il match sarà arbitrato dall’inglese Pawson, un solo precedente con i giallorossi (2-2 col Wolfsberger a dicembre 2019, sempre nel girone di Europa League), scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.