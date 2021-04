Oggi provino per Mkhitaryan: forse in panchina contro l’Ajax

L’occasione è di quelle importantissime e per questo vale la pena fare un tentativo in extremis. Oggi pomeriggio la Roma partirà per Amsterdam, dove domani sera (ore 21) alla Johan Crujiff Arena affronterà l’Ajax nella gara di andata (ritorno il 15) dei quarti di finale di Europa League, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Per l’occasione il tecnico Paulo Fonseca potrebbe ricevere un regalo inaspettato: Henrikh Mkhitaryan, infatti, questa mattina a Trigoria sosterrà un provino decisivo per la partecipazione alla trasferta. Fino a due giorni sembrava sicuramente fuori dai giochi ma ieri, pur continuando a svolgere lavoro individuale, ha provato a forzare un po’ i ritmi, ottenendo delle risposte che autorizzano a sperare. È possibile che venga fatto un tentativo pure per Smalling, anche se le speranza nel suo caso sono assai minori.