Oggi gli esami: Mkhitaryan rischia uno stop di 15-20 giorni

Se l'armeno dovesse saltare solo il Bologna e il ritorno con il Leicester sarebbe andata bene

Mkhitaryan tiene in apprensione la Roma. Uscito per un problema al flessore della gamba destra durante la gara di Leicester, rischia di saltare buona parte del finale di stagione: di sicuro non ci sarà domenica sera contro il Bologna e anche la sua presenza per la partita di ritorno contro gli inglesi è praticamente da escludere.