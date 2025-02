Obiettivo Coppa Italia, torna la Roma dei titolari

"Sarà un match difficile, però noi siamo pronti ad affrontare una grande squadra". Alla vigilia dei quarti di finale contro il Milan - gara unica e calci di rigore in caso di parità al 90' - Claudio Ranieri è fiducioso: "Non andiamo lì per passare una giornata fuori Roma ma con la consapevolezza di affrontare una grande squadra. Cercheremo di giocare la nostra partita. L'obiettivo è fare bene, sappiamo che il Milan non perde in casa da 12 partite. Noi cercheremo di passare il turno". Il Milan è una delle squadre che si è rinforzata di più nel mercato di gennaio. Lo scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. In casa romanista, prima convocazione per Nelsson, Gourna-Douath e Salah-Eddine, che partiranno tutti dalla panchina. Dopo l'ampio turnover contro il Napoli, stasera toccherà ai titolari con l'eccezione dello squalificato Mancini: spazio dal primo minuto a Hummels, Paredes, Dybala, Dovbyk, Saelemaekers e uno tra Pellegrini e Pisilli, con El Shaarawy in panchina. Il pareggio contro il Napoli ha dimostrato che la Roma è una squadra che non molla mai: "Se c'è l'impegno bisogna essere soddisfatti, perché gli errori ci saranno sempre. La consapevolezza di dover dar tutto in ogni momento della partita è una caratteristica dell'uomo e io voglio uomini che si comportano così. Mi piace il fatto che, piano piano, stiamo riuscendo a rendere orgogliosi i nostri tifosi".