Nuovo stadio, continua il dialogo con il Comune

Dopo le feste Dan e Ryan Friedkin e Gualtieri si rivedranno per entrare nel vivo del nuovo progetto

“La richiesta danni è un atto amministrativo dovuto, il dialogo politico con il sindaco per un nuovo stadio va avanti". La richiesta da parte del Comune, firmata dall’avvocatura capitolina e depositata al Tar, di un risarcimento di 331 milioni di euro ai proponenti del progetto Tor di Valle, non sembra preoccupare la Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il Comune è stato trascinato in tribunale da Eurnova e dalla Cpi del tycoon ceco Radovan Vitek, che hanno chiesto 291 milioni di danni per il ritiro della delibera di pubblico interesse dello stadio di Tor di Valle: una cifra che dovrà essere iscritta a bilancio da parte del Campidoglio, e che ha reso necessario il controricorso. Da Trigoria si professano sereni sulla vicenda, e anzi ribadiscono come i contatti con il nuovo sindaco Gualtieri proseguano: dopo le feste Dan e Ryan Friedkin e Gualtieri si rivedranno per entrare nel vivo del nuovo progetto.