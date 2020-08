Nuovo direttore sportivo, casting aperto

Il casting per il ruolo di direttore sportivo della Roma è aperto e, come è naturale che sia, coinvolge nomi di primo piano nel panorama nazionale e internazionale, come riporta il Corriere della Sera.

Si va da Paratici, confermato però da Andrea Agnelli alla Juventus subito dopo l’esonero di Sarri, a Pradè (Fiorentina), passando per Giuntoli (Napoli) e per il “solito” Andrea Berta, bresciano dell’Atletico Madrid, ma senza escludere soluzioni esotiche come Nico Burdisso e Victor Orta, attuale d.s. del Leeds fresco di promozione in Premier League – l’uomo che ha scelto Bielsa – ma soprattutto ex collaboratore di Monchi nella sua prima esperienza al Siviglia.