Nuovo allarme a Trigoria. Tris di positivi: Pellegrini, Fazio e Santon

Un anno fa, dopo che la Roma lo aveva preso in prestito oneroso dall’Arsenal per 3 milioni, Henrikh Mkhitaryan era alle prese con una serie di infortuni che ne limitavano parecchio l’impiego. Tra chi lo definiva “finito” e chi diceva di aspettare, la sintesi perfetta la fece Francesco Totti: “Bisogna vedere come sta fisicamente. Perché quando sta bene può fare la differenza” scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. E i fatti hanno dato ragione a Totti.

Ieri sera, intanto, è arrivata la notizia di ben 3 positività al Covid: si tratta di Lorenzo Pellegrini (“Ho qualche sintomo ma sto bene”) e dei difensori Fazio e Santon.