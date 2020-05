Nuno Campos: “Visionati tanti giocatori”

“Insieme a Paulo Fonseca, durante questo periodo di quarantena, abbiamo visionato molti giocatori interessanti”. Nuno Campos, vice allenatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al sito portoghese tribunaespresso.pt sui primi mesi in giallorosso e sui programmi per il futuro. “È un lavoro difficile – le sue parole riportate da Il Corriere della Sera – rispetto a quello a cui eravamo abituati. All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà ma la Roma è un club fantastico. Questo è considerato l’anno zero per tutti, è l’anno in cui abbiamo iniziato a costruire un’idea di gioco e una squadra forte. Penso che abbiamo già gettato le basi per essere migliori la prossima stagione. L’obiettivo è arrivare al quarto posto”.