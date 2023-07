Non solo Frattesi e Sanches. Roma, fari accesi su Sabitzer

C'è vita oltre Frattesi, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Nonostante le parole di Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, a Trigoria si guardano intorno, consapevoli che il centrocampista cresciuto nel vivaio ha già dato la sua parola all'Inter e che probabilmente la società nerazzurra farà la sua offerta appena saranno ufficiali le cessioni di Brozovic e Onana, con i giallorossi pronti a reinvestire il 30% che incasseranno dalla cessione del calciatore del Sassuolo. Per questo negli ultimi giorni sono tornati a circolare i nomi di alcuni centrocampisti, accostati alla Roma, che potrebbero arrivare a costi ridotti e liberare il “tesoretto”per dare l'assalto al centravanti. Quello più suggestivo è Renato Sanches, con cui i primi contatti risalgono a qualche settimana fa. Il portoghese è di proprietà del Paris Saint-Germain, con cui la Roma ha ottimi rapporti e con cui vorrebbe ripetere un'operazione “alla Wijnaldum”, cioè un prestito secco con metà del ricco ingaggio pagato dai francesi. Per la terza estate consecutiva, i giallorossi monitorano Marcel Sabitzer, un profilo che piace molto a Trigoria. Ventinove anni, scuola Red Bull (Salisburgo e poi Lipsia), ha fallito il grande salto prima al Bayern Monaco e poi, negli ultimi 6 mesi, al Manchester United. Ha il contratto in scadenza nel 2025: potrebbe arrivare in prestito, con diritto di riscatto. Tra gli svincolati, piace molto a Pinto Daichi Kamada: il giapponese, un vero e proprio jolly del centrocampo, si è liberato dall'Eintracht Francoforte e si è promesso al Milan, che però non ha ancora chiuso.