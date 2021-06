No del Torino alla prima offerta per Belotti

Il club giallorosso ha individuato da tempo nel centravanti della Nazionale l’attaccante destinato a raccogliere l’eredità di Edin Dzeko ma la trattativa non decolla

C’è ancora distanza tra Roma e Torino per Andrea Belotti, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il club giallorosso ha individuato da tempo nel centravanti della Nazionale l’attaccante destinato a raccogliere l’eredità di Edin Dzeko, al suo ultimo anno di contratto, ma la trattativa non decolla. Tiago Pinto è arrivato ad offrire 15 milioni più bonus per Belotti, che ha il contratto in scadenza nel 2022, ma il Torino ne vuole circa il doppio e non sembra intenzionato a scendere, a costo di perderlo tra un anno a parametro zero.