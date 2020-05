No alle sedute collettive e niente ritiro

Niente ritiro e nessun allenamento di gruppo. La Roma ha deciso di proseguire ad allenarsi come ha fatto fino alla scorsa settimana, come riporta il Corriere della Sera.

La società giallorossa continuerà a seguire le indicazioni del decreto attuale, mantenendo in campo la distanza tra i calciatori. Oggi, poi, giocatori e staff saranno sottoposti al quarto ciclo di tamponi, un protocollo avviato già da tempo in collaborazione con il Campus Biomedico per tenere sotto controllo il gruppo.