New Balance perde la causa: Friedkin avanti con Adidas

La Roma ha vinto l’arbitrato internazionale contro lo sponsor tecnico, come riporta Il Corriere della Sera. New Balance aveva accusato il club di aver concluso un contratto con un altro sponsor (Adidas) per le stagioni 2023-24 e seguenti, in violazione della clausola di prelazione (Right of First Refusal). Per l’Arbitro Unico la Roma ha rispettato la clausola e così ha rigettato integralmente le richieste di New Balance che chiedeva di inibire l’esecuzione del nuovo contratto con Addias.