New Balance neo sponsor tecnico. Ma manca l’okay di Friedkin

La trattativa non è ancora conclusa, ma sembra essere la New Balance l’azienda di abbigliamento sportivo destinata a raccogliere, nella prossima stagione, l’eredità della Nike come sponsor tecnico della società giallorossa, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Con l’azienda americana (la sede è a Boston) il discorso sembra già avanzato anche se manca ancora l’approvazione finale di Dan Friedkin. Non sono note le cifre dell’operazione, ma la durata del contratto dovrebbe essere di quattro anni, un legame molto più breve rispetto a quello con Nike, che sarebbe dovuto durare un decennio ma che si è concluso con quattro anni di anticipo. Se la trattativa non dovesse andare in porto, non è escluso che la società giallorossa possa decidere di giocare per una stagione con maglia senza sponsor tecnico, autoprodotta, come avvenne nella stagione 2013- 14. Ciò consentirebbe di abbassare i costi di produzione, ma farebbe perdere vendite nella distribuzione internazionale.