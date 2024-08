Nel mirino Boga, Ngonge e Zhegrova

Ghisolfi pronto a chiudere le operazioni in stand-by

La partenza di Dybala e il risparmio di circa 40 milioni di euro di ingaggio lordo in due anni consentiranno a Ghisolfi di chiudere le operazioni in stand-by, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La prima trattativa a sbloccarsi dovrebbe essere quella di Lorenz Assignon, terzino destro del Rennes per cui i giallorossi sono pronti a sborsare una decina di milioni di euro tra prestito (1) e riscatto obbligatorio (9).