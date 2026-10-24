Il risultato è una metodologia, un approccio al lavoro, una filosofia diametralmente opposta tra i due allenatori che oggi s'incrociano per la 32° volta
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Cos'altro dovranno raccontarsi, cosa ancora devono scoprire uno dell'altro due allenatori che ai bordi di un campo di calcio si sono già sfidati 31 volte? Bisogna andare a dare un'occhiata oggi alle 18 al Maradona, Max Allegri e Gian Piero Gasperini fanno 32. Il primo per confermare di aver cominciato la risalita, il secondo per convincersi ancora di più di valere il vertice (e incidentalmente spedire a -10 il collega). Oggi è l'ennesimo atto di una storia infinita iniziata nel 2008. Un kolossal, figlio di percorsi diversi: Allegri ha quasi sempre indossato abiti griffati con club di alto livello, Gasp s'è messo la tuta molto più spesso. Il risultato è una metodologia, un approccio al lavoro, una filosofia diametralmente opposta. Lo scrivono Monica Scozzafava e Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. La storia infinita con Gasperini racconta che finora Max col suo gioco più sparagnino ha avuto la meglio (14-6 i precedenti a suo favore), ma ne è passata di acqua sotto i ponti. E la classifica oggi scotta soprattutto per il Napoli. Giocano i migliori, Max continua ad accendere la luce col suo play d'eccezione, quel De Bruyne che tutto vede dalla cabina di regia e conserva la licenza di offendere. Hojlund è il centravanti prescelto. In casa Roma, l'infortunio di Pellegrini è pesante e toglie alla squadra il secondo giocatore più abile nel servire Malen, dopo Dybala. Oggi mancheranno entrambi, Gasp affiderà il compito probabilmente a Cristante, col doppio obiettivo di muoversi sulle tracce di De Bruyne.
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