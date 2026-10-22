Guardando ai primi cinque campionati del nostro continente, la Roma è la squadra che ha subito meno reti da agosto in poi. Soltanto 3 i gol incassati fin qui in 7 giornate di Serie A: la doppietta di Lautaro in Roma-Inter e il momentaneo vantaggio dell'Atalanta all'Olimpico. Allargando la visuale anche alla Champions League, con quello di martedì sera contro lo Slovan Bratislava sono salite a 6 le partite concluse senza neanche un gol subito, sulle 10 disputate in tutto. Non male, considerando che gli ultimi 3 clean sheet sono arrivati con Gollini tra i pali. Merito, certo, del portiere di riserva, che sta rispondendo presente dopo la frattura rimediata da Svilar, ma soprattutto di un reparto che rappresenta una garanzia. Un reparto completo e concreto che, oltre a difendere, seguendo i dettami di Gasperini dà anche il suo contributo in fase offensiva. I centrali - scrive Simone Valdarchi sul 'Corriere della Sera' - seguono i propri uomini ovunque, aiutando la prima pressione alta della Roma, tra le squadre più efficienti nel recupero immediato del pallone. Allargando il discorso agli esterni, poi, i numeri parlano di un reparto che, solo da inizio stagione, ha già contribuito con gol (4) e assist (6) a 10 delle 24 reti realizzate dalla squadra di Gasperini.