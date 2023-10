Mourinho vola in Europa: “Brava Roma”

Vittoria per 2-0 e ipoteca del primo posto neì girone, gol più rapido dei giallorossi nella storia dell'Europa League (quello di Bove dopo appena 45 secondi, il record precedente apparteneva a Mkhitaryan che contro il Cluj aveva segnato dopo 57 secondi) ed ennesimo centro di Romelu Lukaku, a segno per la quattordicesima gara consecutiva in Europa League. Ha più di un motivo per essere felice José Mourinho, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. "Il gol di Bove - le parole del tecnico - ha messo subito la partita in discesa, ci ha facilitati. Non gli volevamo dare spazio per giocare con la palla e li abbiamo pressati. Lo abbiamo fatto bene nel primo tempo, nella ripresa ci sono mancate le energie".