Mourinho: “Voglio 67mila giocatori, da due giorni vivo recluso a Trigoria”

“Voglio 67 mila giocatori dentro l’Olimpico”. José Mourinho chiama a raccolta il pubblico. Contro il Feyenoord stasera ci sarà uno stadio interamente giallorosso, ma il portoghese vuole una spinta in più dalla sua gente, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Anche lui che ha vinto tanto in carriera sente l’importanza della gara, che potrebbe regalare alla Roma la terza semifinale europea consecutiva. “Da due giorni sono dentro Trigoria, sono uscito solo per salutare un amico in albergo. Tutto ciò che c’è fuori, non lo sento: sono tranquillo, ma è una tranquillità strana, che non è reale a poche ore da una gara. E lo stadio è dalla nostra, giocheremo al massimo come facciamo sempre, poi può esserci una prestazione bella o brutta, possono esserci tanti o pochi gol, fortuna o sfortuna: mi aspetto il massimo dalla mia squadra per andare avanti insieme ai nostri 67mila amici”. Al netto della situazione Dybala, che farà un test decisivo stamattina, Mourinho non da anticipazioni di formazione. La cosa certa è che servirà una bella prestazione dal punto di vista offensivo: “Quello che so è che dobbiamo segnare più del Feyenoord, non importa se all’inizio o nei tempi supplementari. Dicono che siamo una squadra difensiva, però abbiamo colpito ventisette pali. È un po’ contraddittorio. Non è sfortuna, dobbiamo essere più bravi”.