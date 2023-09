Mourinho, vincere domani a Marassi (anche) per evitare un record negativo

La Roma del portoghese non vince in trasferta dallo scorso 8 aprile, 1-0 in casa del Torino

Redazione

Vincere a Marassi contro il Genoa, domani sera, per non stabilire l’ennesimo record (stavolta negativo) della carriera di José Mourinho, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La Roma del portoghese, infatti, non vince in trasferta dallo scorso 8 aprile, 1-0 in casa del Torino. Da quel giorno, in serie A, i giallorossi hanno collezionato zero vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte.

L’unica altra volta che lo Special One è rimasto per 6 trasferte di campionato senza vincere fu tra settembre e dicembre del 2015, quando sedeva sulla panchina del Chelsea con cui ottenne 2 pareggi e 4 sconfitte.

L’ultima sconfitta di quella striscia di risultati negativi – 2-1 il 14 dicembre 2015 in casa del Leicester di Ranieri che poi vinse la Premier – gli costò l’esonero, “mascherato” ufficialmente da risoluzione consensuale del contratto. Una mancata vittoria domani (ore 20.45) a Genova non avrebbe di sicuro lo stesso effetto, visto che Mourinho (oggi non parlerà in conferenza stampa) è saldamente sulla panchina e in pieno controllo sulla rosa, ma di sicuro la Roma deve cominciare a fare molti punti per accorciare la classifica (5 in 5 partite quelli ottenuti finora).

La squadra ha ripreso ieri a lavorare in vista del match con il Genoa: in gruppo Pellegrini, che si candida per un posto da titolare.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.