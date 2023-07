Mourinho, Uefa implacabile: restano i 4 turni di stop

Resta anche la chiusura parziale dello Stadio Olimpico (3 mila posti in curva Nord e 3 mila nel settore ospiti) per la prossima partita europea in casa

Per la Roma è stata una disfatta su tutti i fronti, perché la Uefa non ha solo respinto il ricorso contro lo stop dello Special One, ma anche quello contro le sanzioni relative alla semifinale di andata col Bayer Leverkusen. Per quel match il club era stato multato per 30 mila euro ed era stata disposta la chiusura parziale dello Stadio Olimpico (3 mila posti in curva Nord e 3 mila nel settore ospiti) per la prossima partita europea che giocherà come società ospitante. Inoltre è stata confermata la chiusura del settore ospiti per la prima trasferta europea.