Mourinho: “Temo per Dybala. Il futuro? So cosa voglio”

Mourinho a fine partita non era ottimista . “Sicuramente – le sue parole – perderemo Paulo per un po’ di tempo, io non sono ottimista. Mi fido sempre molto dei giocatori: quando lui non è ottimista, non lo sono nemmeno io. Ovviamente dobbiamo aspettare i risultati degli esami, però io mi affido all’esperienza dei giocatori e a quello che sentono sul corpo. E Paulo è piuttosto sconfortato”.

Negli ultimi giorni nella Capitale si è parlato di un possibile esonero se a Cagliari fosse arrivata una sconfitta. “Io lavoro con i giocatori ogni giorno e con lo staff e le persone che mi sono vicine, siamo in una bolla, facciamo tutto insieme. Per noi la cosa più importante è vincere partita dopo partita. Io vivo molto isolato, non ho una vita sociale e le voci che arrivano da fuori non le sento. Non sono un bambino, so quello che voglio per me, sono molto contento per aver vinto la partita ma non sono contento per gli undici punti in classifica. Però non siamo lontanissimi dalle zone che ci interessano, abbiamo trovato equilibrio e vinto tre partite consecutive. Sicuramente perderemo Paulo per un po’ di tempo ma speriamo di recuperare gli altri infortunati. C’è grande spirito di squadra, complimenti ai ragazzi”.