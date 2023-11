Mourinho, sorriso a metà. Dybala e Sanches ok, Smalling forse out fino a dicembre

Due buone e due cattive notizie per Mourinho, in vista della partita di domenica sera contro il Lecce. La doppia nota positiva riguarda il rientro in gruppo, per il secondo giorno consecutivo, di Dybala e Sanches. Contro la formazione di D’Aversa tornerà a disposizione. L’obiettivo - scrive Gianluca Piacentini su 'Il Corriere della Sera' - è un aumento progressivo del lavoro e del minutaggio per essere titolare nel derby. Discorso in fotocopia per il centrocampista portoghese. La doppia brutta notizia, invece, arriva da Spinazzola e Smalling. L’esterno della Nazionale, già assente contro l’Inter e in coppa nell’andata contro lo Slavia, salterà sicuramente le gare con Lecce e il ritorno con la formazione ceca, ma proverà ad esserci per il derby, altrimenti rientrerà dopo la sosta, il 26 contro l'Udinese. Quel giorno potrebbe addirittura essere ancora assente Smalling. L’inglese martedì sera è volato a Londra per un consulto medico con Andy Williams, suo ortopedico di fiducia. Il problema nella zona del tendine tra quadricipite femorale e piatto tibiale non accenna a risolversi, e Smalling non è propenso a giocare sul dolore, come invece gli ha chiesto in maniera nemmeno troppo velata Mourinho.