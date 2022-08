Mourinho si nasconde: “Tutti hanno speso più della Roma”

Mourinho rimanda al mittente i fuochi d’artificio provocati dalla campagna acquisti giallorossa. Abbraccia idealmente Ancelotti, che ha messo Milan, Inter e Juve come favorite e mette il saio del penitente anche se nella sua testa passa di sicuro altro: “Leggo da tante che siamo candidati per lo scudetto e non mi sembra logico. Si parla di noi e si sta zitti sugli altri. La Lazio ha speso 39 milioni e noi 7: allora è la Lazio ad essere candidata per lo scudetto, ma non lo sento e non lo leggo. Il nostro scudetto già vinto è quello dell’amore con i tifosi. La Roma è un progetto che richiede tempo: non facciamo investimenti massicci, siamo partiti solo da 13 mesi. Ancelotti lo capisce e non vende fumo. C’è tanta gente, invece, che vende storie e non verità. Noi siamo migliorati e vogliamo fare meglio, soprattutto in campionato, ma si sono rafforzare anche le altre”.