Mourinho: “Sei mesi senza Spinazzola, una mazzata terribile”

L’infortunio del terzino ha complicato i piani dello “Special One” e di Tiago Pinto, costretto a rivedere in corsa le strategie di mercato

“L’Italia ha perso Spinazzola. È terribile per loro e immaginate quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi, ma il calcio è così". José Mourinho spiega quanto la sua avventura romanista sia iniziata col piede sbagliato, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.