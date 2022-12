Mourinho segna un gol: Dybala ci sarà per Roma-Bologna

José Mourinho può tirare un sospiro di sollievo: domani mattina, intorno alle 6.45, Paulo Dybala arriverà a Fiumicino con un volo proveniente dall’Argentina e, salvo complicazioni, sarà a disposizione del tecnico portoghese per la ripresa del campionato, il 4 gennaio (ore 16.30) in un Olimpico esaurito, contro il Bologna, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

In questi giorni, quindi, è probabile che Dybala svolga un lavoro differenziato, anche per dare modo allo staff e allo stesso Mourinho di misurare il suo stato di forma. Il primo allenamento con i compagni dovrebbe sostenerlo il 1 gennaio, cioè tre giorni prima rispetto al match contro il Bologna. Se basteranno poche sedute con la squadra per vederlo in campo dal primo minuto lo deciderà Mourinho, che però nella prima parte della stagione gli ha già ritagliato (nei fatti e a parole) il ruolo di calciatore indispensabile.