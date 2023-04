Mourinho se la prende comoda: segnati solo 7 gol su 56 nei primi 15 minuti

La Roma segna poco. E, oltretutto, se la prende pure comoda, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. A Torino, sabato scorso, la squadra di José Mourinho ha giocato la partita numero 41 della stagione. Complessivamente ha collezionato 56 reti (39 in campionato) con un dato che rende atipico il successo di Torino: il minuto del gol. Dybala ha segnato su rigore all’8’ e per la Roma andare a bersaglio nei primi 15 minuti rappresenta quasi una rarità. Prima della rete del campione del mondo, i giallorossi avevano confezionato solo 6 gol nel primo quarto d’ora di gara. Se segna poco all’inizio delle partite, la Roma invece va in gol con maggiore facilità e frequenza nell’ultimo quarto di gioco: 16 reti sono arrivate dopo il 75’ (6 addirittura oltre il 90’). Ventidue volte su 41, Mourinho non ha potuto festeggiare un gol nel primo tempo; solo 16 volte, invece, non ha potuto farlo nella ripresa. La conferma che la Roma se la prende comoda. Talvolta fin troppo, però.