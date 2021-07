Mourinho-Sarri, il derby a fine settembre

La nuova formula del calendario della Serie A ha permesso a Roma e Lazio di incontrarsi a fine settembre e fine marzo

Andata alla sesta giornata, in casa della Lazio, il 26 settembre e ritorno alla trentesima, il 20 marzo. Come riportato su Il Corriere della Sera, nel calendario “sfalsato” del nuovo campionato sono queste le due date che i tifosi biancocelesti e giallorossi guardano per prime. La Serie A 2021-22, però, grazie al rientro di allenatori come Mourinho, Spalletti e Sarri, più il trasferimento di Simone Inzaghi all’Inter dopo una vita passata alla Lazio, è stuzzicante anche per molti incroci con il passato. Il più atteso, probabilmente, è quello che vedrà José Mourinho contro l’Inter con cui conquistò il triplete, strappando titoli proprio alla Roma. Andata all’Olimpico il 5 dicembre (16.ma giornata) e soprattutto ritorno a San Siro alla 34, ma il 24 aprile 2022. Da vedere come i tifosi nerazzurri accoglieranno il grande ex. Ieri, alla presentazione di Dazn, c’è stato un anticipo, cioè il commento di Marotta alla frase di Mou su chi vince gli scudetti non potendo poi pagare gli stipendi: “Lo conosciamo, è una vecchia volpe. Stuzzica gli avversari e per i giornalisti è l’ideale per creare questi siparietti. Lo useremo come stimolo“. Il g.m. giallorosso Tiago Pinto è intervenuto su Dzeko: “È felice ed è molto motivato. Sta bene fisicamente, ci aspettiamo che per noi sia importante come lo è stato in passato. Mou ha un rapporto speciale con tutti i giocatori e in particolare con Edin. Ora non resta che lavorare a fondo“.