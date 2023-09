Mourinho: “Roma lenta, male nel primo tempo”

Ci sono voluti il gol di Lukaku e l’ingresso in campo di Dybala per risolvere una situazione che stava diventando complicata

Redazione

"Alla fine abbiamo meritato di vincere, che era la cosa più importante in un girone del genere". È pragmatico, José Mourinho, che al termine della vittoria 2-1 dei giallorossi in casa dello Sheriff Tiraspol si presenta davanti alle telecamere per commentare il successo della Roma, dopo avere seguito il match dalla tribuna per la squalifica, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera,

Lo aveva detto alla vigilia, il tecnico portoghese, che voleva evitare una falsa partenza come quella dello scorso anno col Ludogorets o una figuraccia come quella rimediata col Bodo Glimt due stagioni fa: è stato accontentato, anche se la prestazione della formazione ha lasciato a desiderare. Ci sono voluti il gol di Lukaku e l’ingresso in campo di Dybala per risolvere una situazione che stava diventando complicata. "Non mi è piaciuto il primo tempo – il commento dello Special One – né individualmente né collettivamente. Siamo stati troppo lenti, senza aggressività e senza mantenere il controllo del gioco. Il gol del vantaggio alla fine del primo tempo è stato quasi un miracolo perché non avevamo fatto niente per meritarlo. Nel secondo tempo, invece, dopo il pareggio, mi sono piaciuti la nostra reazione, il gol di Lukaku e il controllo del risultato. Abbiamo continuato a giocare senza troppa aggressività ma anche senza rischiare, e alla fine abbiamo meritato la vittoria".

A sorpresa nella formazione iniziale erano presenti contemporaneamente Sanches e Aouar, entrambi non al top dal punto di vista fisico. Il portoghese ha lasciato il campo dopo 28 minuti per un nuovo fastidio, alla coscia destra. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami per capire se c’è lesione o se si è fermato in tempo.

