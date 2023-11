Mourinho: “Roma fantastica. Felice per Lukaku e per i tifosi”

L'ha prima complicata, sbagliando in avvio il calcio di rigore (il primo da quando gioca in Italia, l’ultimo lo aveva fallito il 26 agooto 2017 con la maglia del Manchester United contro il Leicester, nel mezzo ne aveva ben 26 di fila tra club e Nazionale) che avrebbe messo in discesa la partita. Ma poi l’ha chiusa in pieno recupero col sesto gol in campionato in giallorosso, il nono in stagione, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera .