Mourinho: “Roma e Juve difensive? No, forti. A Torino non firmo per il pari”

Il tecnico ha annunciato la conferma della squadra che ha giocato contro la Cremonese, con l’inserimento di Matic al posto dell’infortunato Zaniolo

Redazione

“Non firmo per il pareggio, andremo a Torino per provare a vincere contro la Juventus". È motivato, José Mourinho, alla vigilia della gara contro la formazione bianconera, primo big match della stagione per la Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

“Sarà una partita tra grandi squadre“, la previsione del tecnico portoghese che ha annunciato la conferma della squadra che ha giocato contro la Cremonese, con l’inserimento di Matic al posto dell’infortunato Zaniolo.

È il primo vero test per la squadra giallorossa. “È una partita importante, contro una grande squadra che vuole vincere lo scudetto: ma è solo una di 38, per me giocare a Torino o da un’altra parte è la stessa cosa. Giocare contro una grande squadra è sempre una difficoltà e una motivazione: noi vogliamo prenderla in modo equilibrato, sarà difficile ma bella da giocare".

E ancora: "Lo scorso anno abbiamo giocato per vincere e abbiamo perso, oggi mi aspetto lo stesso atteggiamento, una squadra fiduciosa: si può perdere ma giochiamo per vincere. Non firmo per un pareggio, andiamo a cercare di fare il risultato".

Si affronteranno due squadre che nelle prime due partite non hanno subito gol. “Se una squadra non subisce gol si dice che gioca in maniera difensiva, ma invece si dovrebbe dire che è una squadra forte. Noi e la Juve non siamo perfetti, non è detto che finirà 0-0, magari finirà a 4-4. Di solito sono le squadre di qualità che non subiscono gol: noi e la Juve siamo due grandi squadre".