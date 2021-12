Mourinho ritrova Thiago Motta e la Roma la sua bestia nera

Allo Spezia sono legate alcune delle pagine più buie della recente storia giallorossa

Archiviata fino a marzo la Conference League con la vittoria del girone, la Roma torna a concentrarsi sul campionato, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Domani sera davanti a circa 45000 tifosi che per l'ennesima volta riempiranno l'Olimpico i giallorossi proveranno a non perdere contatto con le prime posizioni della classifica. Per farlo affronteranno lo Spezia di Thiago Motta, allievo di Mourinho nell'Inter del Triplete, squadra alla quale sono legate alcune delle pagine più buie della recente storia della Roma. In qualche caso i giallorossi hanno addirittura perso la faccia non solo per le prestazioni in campo ma anche per episodi che sono rimasti in negativo nella storia. Come l'errore delle 6 sostituzioni operate da Fonseca, ma anche l'eliminazione inaspettata negli ottavi di Coppa Italia nella stagione 2015-16 con Rudi Garcia in panchina.