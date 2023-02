Mourinho: “Rimonta entusiasmante, stavolta mi è piaciuto tutto”

Serata perfetta. La Roma ha superato 2-0 il Salisburgo e si è qualificata per gli ottavi di finale di Europa League spinta da un Olimpico che, come voleva Mourinho, ha sostenuto la squadra per oltre 90 minuti, scrive Gianluca Piacentini su Il...

Serata perfetta. La Roma ha superato 2-0 il Salisburgo e si è qualificata per gli ottavi di finale di Europa League spinta da un Olimpico che, come voleva Mourinho, ha sostenuto la squadra per oltre 90 minuti, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Ovviamente soddisfatto José Mourinho: “È stata una Roma bella, che ha fatto una partita completa a tutti i livelli. Siamo stati squadra, si è visto il gruppo, mi è piaciuto tutto. Ho sacrificato El Shaarawy, ma se avesse giocato non avrei avuto il piano B: non c’erano Tammy e Solbakken, Stephan era il mio uomo per cambiare la partita, mi è dispiaciuto lasciarlo fuori. Spinazzola è tornato bene, Wijnaldum sta arrivando. È una grande vittoria contro una formazione di Champions. Sono contento per il calcio italiano: siamo andati tutti avanti, ora aspettiamo le tre di Champions“.