Mourinho, resta il secondo posto: “Questo pareggio è vita”

La Roma pareggia 1-1 a Siviglia col Betis e resta in corsa per il passaggio del turno e padrona del suo destino scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il primo posto nel girone è ormai irraggiungibile, per il secondo servono due vittorie contro Ludogorets (se batterà il Betis) e Hjk Helsinki . Mourinho ha avuto dalla squadra le risposte che aspettava, compreso il ritorno al gol degli attaccanti. Lo Special è stato protagonista in occasione del pari del Gallo, esultando a braccia alzare ancora prima dell’ufficialità della convalida del gol: la coppia Belotti-Abraham , però, lo ha convinto solo a metà.

"Nel primo tempo – le parole del tecnico portoghese – sono stati un disastro, non hanno fatto quello che gli avevo chiesto e sono tornati in campo con le orecchie rosse perché ho strillato tantissimo negli spogliatoi". Una strigliata che ha avuto il suo effetto: "Nel secondo tempo sono stati fantastici, non per il gol ma per le soluzioni: non hanno perso la palla, hanno giocato in profondità e hanno lavorato per la squadra. Il secondo tempo mi è piaciuto tanto. Se continuerò con due attaccanti Zaniolo può giocare come quinto a sinistra". La buona notizia è che la Roma ha giocato alla pari e con personalità su un campo complicato come quello del Betis. "La partita ci ha messo una grande pressione, non era una gara da girone ma da eliminazione diretta perché se avessimo perso saremmo stati fuori. Abbiamo meritato il pareggio che per noi è vita".