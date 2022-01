Mourinho recupera Smalling ed ElSha. Quattro giocatori per 2 posti in difesa

Le recenti prestazioni di Kumbulla potrebbero aver cambiato un po' le gerarchie

Doppia buona notizia per Jose Mourinho in vista della gara di domani pomeriggio a Empoli, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il tecnico portoghese, infatti, rispetto alle ultime gare dovrebbe recuperare Chris Smalling in difesa e Stephan El Shaarawy in attacco che ieri si sono allenati in campo con i compagni. L' allenatore giallorosso ora ha più alternative con Mancini, Ibanez e Kumbulla, infatti, ci sono quattro giocatori per due maglie con la differenza che le recenti prestazioni dell' albanese potrebbero aver cambiato un po' le gerarchie.