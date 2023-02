Mourinho: “Punto d’oro, non ci sono rimpianti”

Il tecnico: "In una partita così sporca due o tre anni fa. avremmo ottenuto zero punti, ora invece abbiamo la testa giusta"

Rallenta la Roma che pareggia 1-1 a Lecce e perde un'occasione per riprendersi il terzo posto in solitaria, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

La corsa alla Champions League, però, è sempre viva. "Abbiamo gli stessi punti del Milan - le parole a fine partita di Mourinho - e sicuramente non ce l'aspettavamo a questo punto della stagione. Continueremo a lottare, non sono due punti persi, abbiamo un punto in più di quando siamo arrivati, un punto d'oro: non c'è rammarico".

A soddisfare il tecnico portoghese è la mentalità. "Mi è piaciuto sentire nello spogliatoio a fine partita che i miei giocatori erano arrabbiati. Questo per me significa tanto, fantastico sentire questa evoluzione, in una partita così sporca due o tre anni fa. avremmo ottenuto zero punti, ora invece abbiamo la testa giusta. Abbiamo avuto la possibilità di segnare il secondo gol, ma non ci siamo riusciti. Ai miei giocatori non ho niente da dire di negativo".