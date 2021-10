Mourinho: “Prima il risultato, poi il bel gioco”

Il tecnico: “Ringrazio i tifosi per l’appoggio, domani l’Olimpico pieno è una dimostrazione chiara di romanismo"

La Roma è a caccia della vittoria in campionato contro l’Empoli dopo la sconfitta di domenica al derby. Queste le parole alla vigilia del portoghese: “Ringrazio i tifosi per l’appoggio, domani l’Olimpico pieno è una dimostrazione chiara di romanismo. Non è sempre semplice tifare una squadra che non vince dei titoli da tempo, ma questa è anche una dimostrazione di fiducia nell’atteggiamento della squadra. Abbiamo perso due partite su dieci, abbiamo però avuto sempre voglia, qualità, impegno e il tifoso lo sente. Equilibrio? A me piace il bel gioco, ma è importante anche la fase difensiva. Sono un resultadista, come si dice in Portogallo”.