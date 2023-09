Mourinho, penultima media punti dal 2005 in poi

Solo Luis Enrique ha tenuto una media-punti in campionato (1,47) peggiore di quella dello Special One

Negli ultimi 18 anni da Spalletti in poi, la Roma ha avuto 10 allenatori. Solo uno, Luis Enrique , ha tenuto una media-punti in campionato (1,47) peggiore di quella di Mourinho (1,60), scrive MAssimo Perrone su Il Corriere della Sera.

Tutti gli altri hanno fatto meglio : a partire proprio dall’attuale ct della Nazionale, primo assoluto nella all time giallorossa con 2 punti esatti (422 in 211 partite); poi Garcia , con 1,98; Ranieri, con 1,93; Di Francesco , con 1,89; Andreazzoli , 6° con 1,86; Montella, 8° con 1,81; Fonseca , 9° con 1,73; Zeman, 15° con 1,61 (compreso il suo primo periodo romanista). Mourinho è appena al 16° posto preceduto anche da Capello (1,87), Burgess (1,85), Carniglia (1,70), Eriksson (1,69), Kovacs (1,64), Stock (1,63) e Radice (1,61).

