Mourinho pensa già al Mondiale: insiste per avere Belotti come assicurazione per la Roma

Una giornata è troppo poco per definire una costante, però le occasioni sprecate da Zaniolo (per altro il migliore in campo), Abraham e il nuovo arrivato Dybala hanno ricordato il problema dello scorso campionato.

Mourinho non parla mai a caso e il riferimento alle squadre che possono fare cambi in attacco di pari livello è nei fatti una bocciatura – se la Roma vuole puntare ai massimi livelli – di Shomurodov e Felix, che sono rimasti per tutta la gara in panchina mentre via via uscivano dal campo Abraham (per Matic), Zaniolo (per Wijnaldum) e Dybala (per El Shaarawy, che è andato a fare la prima punta nei minuti finali).