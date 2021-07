Mourinho parla in Campidoglio. I Friedkin saranno presenti ma defilati

Solo Pinto a fianco di Mou, i Friedkin resteranno in disparte

Alle 13.30 tutti gli occhi del mondo del calcio saranno puntati su Roma, in particolare sulla Terrazza Caffarelli, location scelta dalla società giallorossa per presentare ufficialmente Josè Mourinho. Un evento che ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo: saranno circa 60 i giornalisti accreditati, dall’Inghilterra, dalla Spagna, dalla Francia, naturalmente dal Portogallo, ma anche dalla Cina e dagli Stati Uniti. Come riportato su Il Corriere della Sera, alla conferenza stampa sarà presente tutta la dirigenza della Roma, compresi i proprietari Dan e Ryan Friedkin, che però rimarranno in disparte e non saranno seduti al fianco dello Special One, dove ci sarà il gm Pinto. Vista la location, sopra al Campidoglio e con vista sui Musei Capitolini, ci sarà un contatto con la sindaca Virginia Raggi, padrona di casa che ufficialmente non parteciperà all’evento. Non incontrerà, la Raggi, Dan e Ryan Friedkin per una questione di opportunità: con la situazione stadio ancora in ballo, si finirebbe a parlare solamente di quello, togliendo attenzione al vero evento della giornata, che è la presentazione di Josè Mourinho. Alcune decisioni il portoghese le ha già prese, in accordo con la società, come ad esempio le esclusioni eccellenti nella lista A, quella dei calciatori che cominceranno da oggi pomeriggio alle 17 a lavorare alle sue dipendenze. Di questo elenco (che sarà reso noto stamattina) non fanno parte alcuni nomi «noti» (come Pastore e Nzonzi) ma anche, a sorpresa, Pedro: sullo spagnolo, in accordo con i suoi agenti, sono state fatte delle valutazioni di carattere tecnico ma anche economico. L’obiettivo è il taglio della rosa, troppo ampia in questa prima fase per consentire a Mourinho di lavorare bene, ma anche del monte ingaggi.