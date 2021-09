Mourinho: “Non sono cambiato, voglio che la Roma sia felice”

Il tecnico: “L’obiettivo è sempre vincere la prossima partita"

“Voglio vincere sempre tutte le partite e fare felice la Roma”. Contro il Sassuolo Josè Mourinho taglierà il traguardo delle mille panchine in carriera e intende festeggiare nel solo modo che lo rende appagato: conquistare i tre punti, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. “L’obiettivo è sempre vincere la prossima partita – le parole dello Special One all’agenzia portoghese Lusa -. Non ho mai pensato di raggiungere il traguardo delle mille panchine, non le ho mai contate o mi sono preoccupato. Ma quando mi hanno detto che ne mancavano otto o nove, allora l’ho notato ed ho iniziato a fare i conti: novanta minuti, più i vari recuperi, sono tanti". In molti, soprattutto tra i tifosi delle squadre che ha allenato in passato, vedono nel Mourinho romanista un allenatore diverso, ma lui assicura che non è così: “Non è cambiato nulla in me, nella mia essenza come persona o allenatore. Tutto ciò che accade mi dà una sensazione di deja-vu, sembra che già mi sia successo tutto e nulla mi sorprende. In fondo è questo il valore dell’esperienza, un capitale che molti tendono a svalutare, ma che, sia calcio che nella vita, ha un valore molto grande".