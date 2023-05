Mourinho: “Mentalità ed empatia, non finiamo mai di stupire”

La Roma supera 1-0 il Bayer Leverkusen e avvicina un po' la finale di Europe League, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Per raggiungerla, dovrà uscire indenne giovedì prossimo dalla gara di ritorno in Germania. "Viste le tante assenze, è stata o quasi un'impresa, merito dei ragazzi - le perole di Mourinho - hanno questa mentalità, voglia, empatia e senso della responsabilità. Fanno tutto per rendere felici i tifosi. Mentre da Trigoria venivamo allo stadio, abbiamo avuto grandi momenti, la gente per strada ci ha accompagnato, ci ha dato grande emozione, e anche a uno navigato come me ha fatto effetto. I ragazzi hanno risposto bene, non è stata una partita facile, è difficile rimanere concentrati per 90 minuti sapendo che loro sono forti quando perdi la palla. Ma abbiamo vinto solamente il primo tempo".