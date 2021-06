Mourinho manda i compiti a casa. La Roma è vicina a Xhaka

Il tecnico ha svelato la data d'inizio del ritiro, il 6 luglio. Smentito l'interesse per Donnarumma in prestito

Mourinho ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia che ha "spoilerato" l’inizio del ritiro per il 6 luglio. Si è allenato in un parco londinese insieme al preparatore atletico Carlos Lalin, venezuelano, presente in tutti gli staff tecnici guidati da tecnico dal Real Madrid in poi. L’allenatore ha mandato a tutti i giocatori, via mail o whatsapp, un piano di allenamenti per mantenersi in forma durante questo mese abbondante di vacanze, si legge su Il Corriere della Sera. La stagione ufficiale della Roma inizierà il 19 agosto, con la gara di andata del turno unico di qualificazione alla Conference League. Poi la prima giornata di campionato (domenica 22) e la gara europea di ritorno il 26. Il primo arrivo potrebbe essere quello di Granit Xhaka, che porterà alla cessione di uno tra Diawara e Villar. Fronte portiere: Pau Lopez è ancora convalescente dopo l’operazione alla spalla e comunque non ha convinto; Olsen tornerà dal prestito all’Everton e deve essere piazzato altrove; Fuzato ha bisogno di giocare. Smentita con forza l’ipotesi di un prestito di Donnarumma, che accetterà solo ed esclusivamente un posto da titolare al PSG.