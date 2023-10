Mourinho: “Lukaku gioca, Ndicka arruolato per forza”

Turnover sì, ma senza esagerare. Anche perché Mou, in Europa League, dovrà rifare i conti con molte assenze: contro lo Slavia Praga (ore 21) non ci saranno Dybala, Pellegrini, Renato Sanches - ieri il portoghese ha svolto lavoro differenziato in campo, Azmoun e Kristensen, entrambi fuori dalla lista Uefa, probabilmente Spinazzola e Rui Patricio (per lasciare spazio a Svilar). La buona notizia, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, sono i recuperi di Diego Llorente e Smalling, con l'inglese che dovrebbe partire dalla panchina, e di Ndicka, uscito malconcio dal match col Monza per una botta al piede destro ma ieri regolarmente in gruppo. E stato lo stesso Mou ad annunciare la presenza in campo dell'ivoriano. "Giocherà, ha recuperato, non abbiamo opzioni in difesa per fare turnover e deve giocare per forza. Abbiamo infortuni importanti, due calciatori che non possono essere presenti in Europa: siamo in difficoltà ma è proprio nelle difficoltà che questa squadra trova calma e giuste soluzioni. Avremo cinque bambini in panchina e non possiamo fare troppi cambi".