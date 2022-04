Mourinho: “L’Inter è la più forte. Noi bravi ma non perfetti”

Il tecnico: "

Si ferma a 12 risultati utili consecutivi la striscia della Roma in serie A: i giallorossi perdono 3-1 a San Siro contro Inter che per la terza volta in stagione, dopo le vittorie (3-0) dell’andata e in Coppa Italia (2-0), dimostra la sua superiorità, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. E ancora una volta José Mourinho non riesce a fare risultato contro la squadra con cui ha scritto la storia, in uno stadio che gli ha tributato la solita “standing ovation”: il portoghese ha ringraziato, ma il sorriso era di quelli amari.