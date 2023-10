Mourinho limita il turnover: Lukaku e Bove partono titolari

Al fianco del belga uno tra Belotti ed El Shaarawy, che potrebbe giocare anche a sinistra

"Qualche cambio ci sarà, tre o quattro al massimo: non sarà turnover totale perché vogliamo vincere questa partita". Alla vigilia del match con il Servette (ore 21, tv Sky, Dazn), Mourinho tiene sulla corda i suoi, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Oltre agli infortunati Llorente, Sanches e Smalling – più Azmoun e Kristensen che non sono in lista Uefa – non giocherà Dybala. Ci sarà, invece, Lukaku. "Su di lui non farò nessuna gestione. Serve per i giocatori con una storia clinica più complessa e che soffrono le tante partite. Mi fido delle sensazioni dei calciatori. Lukaku dice che ha bisogno di lavorare e per lui vuol dire giocare. Dobbiamo partire con Romelu e lui è molto felice di farlo».

Al suo fianco uno tra Belotti ed El Shaarawy, che potrebbe giocare anche a sinistra. Un altro titolare annunciato sarà Bove. «Fatemi fare un po’ lo scemo: su Bove dobbiamo ricordare sempre com’era la situazione quando sono arrivato qua, datemi un po’ di credito per questo. Giocherà, lavora sempre in modo incredibile. L’orribile allenatore è molto orgoglioso di aver dato la possibilità a Bove, in due anni, di passare da un prestito in C a giocare in Europa».

