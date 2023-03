Mourinho: “La Roma non ha paura di nulla”

Non parla, lo Special One, del campionato e del derby. "Il mio atteggiamento è che la prossima è sempre la partita più importante. Quella con la Real Sociedad è la più importante della stagione, poi penseremo al derby. Giocherà la squadra che mi dà più garanzie di poter arrivare ai quarti. Siamo una squadra di gente seria, che fa il suo lavoro sempre al massimo e qualche volta non riesce ad ottenere il risultato. Facciamo fatica a giocare tante partite in più competizioni, è normale, ci sono squadre che hanno 25 giocatori dello stesso livello come potenziale e esperienza, alcuni possono giocare ogni due giorni, noi no ma io sto sempre con la squadra e loro stanno sempre con me".