Mourinho: “La Roma gioca bene, non riceve ciò che merita”

“Nonostante l’assenza di Paulo – le sue parole – abbiamo comunque un bel gruppo di giocatori davanti: El Shaarawy, Belotti, Azmoun, e naturalmente Lukaku. Belotti, l’anno scorso rimasto all’asciutto in campionato, ora è già a 3 reti in 8 partite. Lukaku poi è uno che cambia i numeri di qualunque squadra, essendo un giocatore da 20-25 gol a stagione”. Più in generale, è una Roma che gioca meglio e lo Special One lo rivendica. “I miei ragazzi non ricevono quello che meritano. Abbiamo segnato gol bellissimi con azioni corali e se li avesse fatti un’altra squadra con un altro allenatore se ne sarebbe parlato tanto. A livello di costruzione siamo più bravi, giochiamo meglio del passato ma prima di tutto vengono i punti”.