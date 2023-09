Mourinho: “La finale con il Siviglia? Se parlo, mi danno 10 giornate”

Il tecnico: “Ho pianto sia per la semifinale contro il Leicester che per la finale di Tirana, sono stati risultati storici per la Roma”

Redazione

“Se dico cosa penso della finale col Siviglia mi danno 10 di giornate di squalifica”. Non ha perso molto in carriera, José Mourinho, e quelle poche volte che gli è capitato ha fatto fatica a dimenticare, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. È ancora troppo fresco il ricordo dell’Europa League sfumata a Budapest, e per questo lo Special One, nuovo testimonial per le coppe europee per Sky, ha preferito non parlare ieri di quella partita all’interno del format “This or that”, che ha ripercorso alcune delle sue sfide internazionali più iconiche alla guida di club italiani.

“Ho pianto sia per la semifinale contro il Leicester che per la finale di Tirana, – le parole di Mourinho – sono stati risultati storici per la Roma”. Risultati che proverà a ripetere anche in questa stagione, nonostante la partenza difficile in campionato. Dopo la sosta contro l’Empoli il portoghese punta a riavere i calciatori infortunati: Renato Sanches, Aouar, Zalewski e Dybala ieri si sono sottoposti a fisioterapia.

